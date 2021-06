Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in timp ce efectuau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe D.C. 47C din comuna Vicovu de Jos, l-au depistat in flagrant pe un tanar in varsta de 22 de ani, care conducea avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule…

- La miezul nopții, un apel la 112 anunța faptul ca doua femei se lovesc. Ajunși la fata locului, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au constatat ca cele sesizate se confirma. „Din verificarile efectuate a reieșit faptul ca o femeie de 34 de ani, pe fondul unor discuții in contradictoriu, ar fi lovit…

- Marți, 11 mai, ora 20.00, Poliția orașului Frasin a fost sesizata cu privire la faptul ca o minora a fost agresata de tatal sau de 37 ani, din com. Ostra. Minora locuiește in com./sat.Ostra, impreuna cu tatal sau, mama fiind plecata in strainatate. La 11 mai, in jurul orei 20.00, barbatul a revenit…

- Protagonistii scandalului se aflau in locuința unei persoane din Maruntei. Baiatul in varsta de 19 ani ar fi avut un conflict cu o alta persoana de acolo, iar polițiștul si militarul au intervenit."La data de 2 mai 2021, in jurul orei 2.00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin SNUAU…

- Luni, 26 aprilie, la ora 23.54, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel de urgența 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Budești are loc un scandal in familie. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o femeie de 30 ani din Budești, care a relatat faptul ca un…

- In dupa amiaza zilei de vineri, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a fost sesizata prin „112” de catre un barbat din Fratauții Noi, cu privire la faptul ca a fost implicat intr-o tamponare pe raza comunei. Barbatul a relatat ca in timp ce conducea autoutilitara…

- O patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe raza comunei Voitinel autoturismul condus de o localnica de 20 de ani. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, tanara de 20 de ani are permisul de conducere suspendat pentru…

- ri seara Secția de Poliție Rurala nr. 13 Balcauți a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 35 ani, din com. Șerbauți, despre faptul ca soțul sau face scandal la domiciliu. La 26.03.2021, in jurul orelor 20.00, barbatul de 44 ani, din com. Șerbauți, pe fondul consumului de bauturi alcoolice…