- Plenul Camerei Deputatilor a respins marti, in sedinta secreta, contestatia depusa de deputatul AUR Dan Tanasa, privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare asupra sa. Tanasa a declarat, dupa sedinta, ca sanctionarea lui este "cea mai mare realizare a acestei coalitii", mentionand ca si-a…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri 20 de proiecte de lege, printre acestea aflandu-se unul care a fost depus in Parlament in anul 2013 si care prevedea cresterea alocatiilor pentru copii in anii 2014, 2015 si 2016. Deputatii au avut miercuri sedinta de plen dedicata proiectelor care au…

- Dispute in Parlament pe subiectul vaccinarii deputaților. In timp ce deputații din fracțiunea PAS, PSRM și Platforma DA au declarat ca refuza sa fie vaccinați inaintea cetațenilor care se afla in grupurile de risc, Dumitru Diacov ii acuza de populism și le sugereaza „sa faca așa ca sa recupereze miliardul…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor. Liderii USR-PLUS Ionut Mosteanu si Silviu Dehelean…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor, dupa ce deputatul le-a adresat cuvinte grele…

- Ludovic Orban a declarat, intrebat miercuri despre disputa intre deputatul AUR Dan Tanasa si mai multi parlamentari ai USR-PLUS pe holurile Parlamentului, ca va propune sanctiunile care se impun atunci cand exista comportamente care incalca Regulamentul. „Nu sunt la curent sincer cu ce s-a…

- La scurt timp dupa ce a fost votat proiectul privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), in Parlament a avut loc un scandal intre doi deputati, care au fost la un pas de bataie. Conflictul a avut loc intre Dan Tanasa, deputat AUR si Silviu Dehelean, deputat USR,…

- Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi legea bugetului de stat, urmand ca aceasta sa ajunga in Parlament pentru dezbaterea din Comisiile de specialitate. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ,…