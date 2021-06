Stiri pe aceeasi tema

- Scandal, astazi, la Primaria Timișoara cu doar o zi inainte ca la Curtea de Apel Timișoara sa se judece primul termen din procesul in care societatea de termoficare Colterm SA a cerut suspendarea amenzii de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie certificatele pentru gazele de sera.…

- Primaria Timișoara nu se poate preleva de sintagma de ”moștenire grea” atunci cand se refera la amenda imensa primita de Colterm, spune Sorin Grindeanu, primvicepreședintele PSD. El a condamnat atitudinea premierului Florin Cițu, care a facut exact ceea ce liderul social-democrat estima ca e posibil…

- Administrația Dominic Fritz incearca, inainte de ședința AGA de maine, sa acopere scandalul de proporții de la Colterm SA pe tema amenzii de peste 100 milioane de lei primite pentru ca nu au fost achiziționate certificatele pentru gazele de sera cu un ”mare” anunț. Primaria Timișoara a trimis, astazi,…

- Vicepresedintele PSD Timisoara, consilierul local Radu Toanca, a declarat, joi, ca se pot gasi solutii pentru abonatii la societatea de termoficare Colterm, dar administratia Fritz este total depasita de problema. Conform reprezentantului PSD Timisoara, solutia presupune si intrarea Colterm…

- „Salut faptul ca organele statului au inceput sa ancheteze actiuni din trecut, care au prejudiciat Colterm si au adus-o in pragul insolventei. Am aflat ca actiunea politiei, sub coordonarea procurorilor, vizeaza circumstantele in care compania a incheiat, la inceputul anului trecut, un contract cu…

- Curtea de Apel Bucuresti judeca, marti, cerea lui Liviu Dragnea privind stramutarea procesului referitor la eliberarea conditionata. La termenul precedent, cauza a fost amânata din cauza ca aparatorul fostului lider al PSD nu s-a putut prezenta, scrie news.ro.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti…

- Cum o mai scalda liberalii cu cercetații lor penal pentru a justifica ramanerea acestora in funcții? Mihai Chirica și Costel Alexe sunt aleși in funcțiile administrative, acesta fiind motivul pentru care PNL nu ii poate suspenda, a susținut duminica, președintele PNL, Ludovic Orban. Orban a fost intrebat…

- Schoenherr și Asociații S.C.A. este firma de avocatura angajata de Primaria Timișoara pentru a oferi asistența juridica Colterm, aleasa din șase societați. Avocații externi vor fi platiți cu 350 de lei/ora, iar valoarea contractului se ridica la 1,2 milioane de lei, echivalentul a 256.000 de euro.