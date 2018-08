Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Miliar a declansat o ancheta in cazul unor jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita, dupa ce acestia ar fi aparut in clipul video al unei piese realizat de catre un interpret de manele. Informatia a fost confirmata de catre conducerea Parchetului Militar Bucuresti.

- Absolventi ai institutiilor de invatamant militar repartizati la IJJ Teleorman in Eveniment / on 31/07/2018 at 13:23 / 12 tineri absolventi ai institutiilor de invatamant militar din Jandarmeria Romana s-au alaturat Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman, informeaza reprezentanții instituției.…

- Scandal cu impuscatori in trafic la Craiova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in noaptea de vineri spre sambata, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din Craiova, au fost trase focuri de arma. La fata locului s-au deplasat politistii,…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita a avut loc o intalnire de lucru intre ofiteri ai unitatii, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, Politiei Locale Moreni, Directiei Judetene de Sport si Tineret, Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita, ai clubului…

- Cinci persone care au fost implicate intr-un scandal, intr-un bar din comuna Alunu, au fost retinute marti de politisti intr-un dosar in care se fac cercetari pentru lovire sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de…

- Recompensarea unui subofiter pentru rezultate notabile obtinute in domeniul sportiv si depunerea juramantului militar de credinta, la inceput de cariera, au fost principalele subiecte ale unei festivitati ce a avut loc astazi la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita. Ceremonia a debutat…

- Dupa scandalul inceputului de an, in care mai mulți politicieni au acuzat Serviciul de Protecție și Paza (SPP) ca, in loc sa asigure siguranta demnitarilor, se ocupa de monitorizarea si spionarea acestora, ”Statul paralel” a acaparat și Jandarmeria Romana. Un ordin transmis de un ofițer din cadrul Inspectoratului…

- Mai multi politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui au fost filmati in timp ce interveneau pentru aplanarea unui conflict izbucnit in localitatea Pogonesti, cu ocazia zilelor satului.