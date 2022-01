Stiri pe aceeasi tema

- Un preot paroh dintr-un oraș din provincia Pavia din Italia a criticat vaccinurile anti-COVID și masurile luate de guvern, în slujba sa de final de an, ceea ce i-a determinat pe mulți enoriași sa plece din biserica, scrie La Stampa. S-a întâmplat în Casorate Primo, un oraș…

