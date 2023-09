Scandal în comuna Mălușteni: doi frați au fost bătuți cu bestialitate DE NECREZUT… Polițiștii orașului Murgeni au reținut un barbat in varsta 29 de ani, Natu Valentin Ionuț, din comuna Malușteni, pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Aceștia au probat activitatea infracționala a acestuia, banuit ca impreuna cu un alt barbat, ar fi agresat doi frați din comuna Malușteni, in zona locuinței lor din […] Articolul Scandal in comuna Malușteni: doi frați au fost batuți cu bestialitate apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

