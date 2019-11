Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de proporții provocat, astazi, de un pasager pe Aeroportul Internațional din Timișoara. Aflat in stare avansata de ebrietate, pasagerul turbulent a incercat „sa faca legea” sub privirile celorlalți calatori. In jurul orei 14.00, barbatul s-a dus la salonul Business Lounge al aeroportului, unde…

- Soferul unui autobuz al societatii de transport in comun Urbis din municipiu a fost agresat in urma unui conflict verbal izbucnit cu un tanar, evenimentul producandu-se in timpul cursei Baia Mare-Sasar, a precizat, miercuri, presei, directorul tehnic al unitatii, Ioan Farte, potrivit Agerpres. "Conflictul…

- Firma multinationala, productie marochinarie in process de extindere a capacitatii de productie angajam: 1. Personal calificat marochinarie: salariu net 2100-2400 RON NET 2. Personal necalificat marochinarie si ucenici: 1600-1800 NET 3. Formator masina cusut: 2250-2500 NET…

- Ieri, 13 septembrie 2019, in jurul orei 18.30, polițiștii din Cugir au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs de DJ 704, intre localitațile Șibot și Vinerea. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 52 de ani, din județul Hunedoara, in timp ce conducea un autobuz in direcția…

- Un tanar de 23 de ani a murit, iar o femeie a fost ranita in urma unor accidente de munca petrecute miercuri la pranz, la doua firme din Timis. Unul dintre accidente a avut loc in Timisoara, iar cel de-al doilea la Parta, langa Timisoara.

- Aproximativ 30 de persoane au fost ranite dupa ce un autobuz de transport public a iesit de pe carosabil, in centrul Italiei, informeaza Mediafax citand presa italiana. Accidentul a avut loc marti dupa-amiaza pe un drum provincial, intre localitatile Spoltore (Pescara) si Caprara. Un autobuz de transport…

- Pe Drumul Național DN 69, dintre Timișoara și Arad, a avut loc un accident rutier grav, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Un șofer in varsta de 24 ani, din județul Ialomița, a intrat in...