- Președintele Chindiei, Andrei Cordoș, a avut mai multe contre cu jurnaliștii la prezentarea lui Vasile Miriuța ca antrenor principal, a doua zi dupa demiterea lui Dragoș Militaru. Intrebat de motivele plecarii fostului antrenor și de clauza de reziliere platita din bani publici de club dupa doar 3…

- Ionuț Marin, ofițerul de presa al Chindiei, a fost dat afara și amenințat cu bataia de președintele clubului, Andrei Cordoș. Cordoș a preluat in vara fraiele Chindiei, inlocuindu-l pe Marcel Ghergu. La inceputul saptamanii, Cordoș a șocat cand l-a demis pe antrenorul principal Dragoș Militaru, abia…

- Vasile Miriuța, 54 de ani, a fost prezentat astazi oficial de Chindia. Chindia i-a gasit rapid inlocuitor lui Dragoș Militaru (33), pe care l-a demis dupa numai doua etape scurse din noul campionat. Vasile Miriuța, noul antrenor de la Chindia „Am oficializat deja despartirea de Dragos Militaru pe cale…

- Chindia Targoviste a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca noul antrenor principal al echipei va fi Vasile Miriuta. „Am oficializat deja despartirea de Dragos Militaru pe cale amiabila, iar din acest moment noul antrenor principal este Vasile Miriuta. Din punctul meu de vedere, am incercat…

- Vasile Miriuța este numele vehiculat pentru preluarea funcției de antrenor al echipei Chindia dupa demiterea lui Militaru ( mai multe informații Aici ) Miriuța a lucrat trei ani ca tehnician pentru clubul german Energie Cottbus, dupa care a devenit antrenor al echipei Ceahlaul Piatra Neamț, formație…

- Odata cu retrogradarea in liga secunda, la Chindia a venit, in plina vara, viforul. Care a risipit jucatorii astfel ca din vechiul lot, au mai ramas la echipa doar Andrei Șerban și Adrian Ionița! "Pana luni, la reunire, sper sa avem 12 seniori" Numit recent in locul lui Marcel Ghergu, care a demisionat,…

- Antrenorul vedeta al Ligii 2 a semnat cu Chindia Targoviște. Acesta s-a desparțit recent de Unirea Dej, echipa pe care a promovat-o in Liga a 2, acum doua sezoane, și a reușit in sezonul trecut sa o califice in in play-off-ul din Liga 2. Dragoș Militaru a debutat ca antrenor principal in vara anului…