- Fostul premier Victor Ponta a declarat joi, la Craiova, ca ceea ce spune acum Gabriela Firea despre PSD el a spus de un an si jumatate, iar ulterior au mai spus si altii aceleasi lucruri si vor urma mai urma si alti lideri. Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei…

- Victor Ponta comenteaza joi intr-o postare pe Facebook, scandalul recent din PSD dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea, precizand ca atat el, cat și Banicioiu, Chirica, Ivan, Zgonea, Grindeanu, Tudose,...

- Liderul Partidului Social Demcorat, Liviu Dragnea, se afla in plin razboi cu primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, iar in ultimele zile declarațiile edilului au devenit tot mai tranșante și taioase. Insa Dragnea nu ar trebui sa fie surprins de aceasta evoluție. Chiar el, in urma cu cațiva ani, il…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur, marți seara, la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, în cadrul unei emisiuni televizate. Aceasta a spus despre șeful PSD ca în sedintele de partid este numai „lapte si miere”, dar în subterane…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat marți seara, intr-o emisiune la TVR1, acuzațiile la adresa lui Liviu Dragnea, spunand despre liderul PSD ca in ședințele de partid este numai "lapte și miere", dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați deciziile…

- Vicepreședintele PSD, Gabriela Firea nu pare dispusa sa cedeze in disputa cu Liviu Dragnea, pe care il acuza mai departe ca i-a boicotat toate marile inițiative pe care le dorea la Capitala și cu care a caștigat alegerile. Mai mult, ea spune ca Dragnea, dupa ce l-a dat jos pe Tudose, a vrut s-o puna…

- Dragnea, despre atacul Gabrielei Firea: ”Eu incerc sa ii ințeleg nemulțumirea, dar nu putem discuta trei ore in CEx despre prefectul Capitalei; Jandarmeria a acționat corect!”, a spus președintele PSD, la Neptun, la finalul ședinței in care s-a dat un vot de susținere a ministrului de Interne și de…

- Ipoteza socanta lansata de jurnalistul Victor Ciutacu, privind scandalul de pe Arena Nationala, acolo unde primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost huiduita in timpul unei ceremonii in care Simona Halep se intalnea pentru prima data cu fanii din Romania dupa castigarea Roland Garros.Citeste…