Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Robert Popa vrea sa plece de la FCU Craiova, nemulțumit de statutul de rezerva, și spune ca nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei de frica lui Adrian Mititelu jr. E scandal la FCU Craiova. Portarul Robert Popa (19 ani) refuza sa se mai prezinte la antrenamente. "E nemulțumit de statutul…

- Scandalul de la meciul Sepsi – FCU Craiova nu ramane fara urmari. Aflat in razboi cu proprii fani, Adrian Mititelu anunța ca scoate echipa de teren, la partida cu Rapid, daca oficialii gruparii din Giulești ii vor lasa in tribune pe suporteri cu bannere jignitoare. Patronul formației din Banie a declarat…

- Finantatorul formatiei FCU Craiova, Adrian Mititelu, este decis sa scoata echipa de pe teren la meciul cu Rapid, de la Bucuresti, daca va avea parte de un tratament rau din partea fanilor. Decizia vine dupa incidentul unic in fotbalul romanesc de la Sfantu Gheorghe, cand partida Sepsi- FCU a fost oprita…

- U Cluj s-a prezentat lamentabil in Banie, dovada fiind faptul ca au pierdut cu 5-0 in fata lui FCU . La finalul partidei, antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, a admis ca este cel mai dureros esec pe care l-a inregistrat ca antrenor. „De nerecunoscut! Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari…

- Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, a reacționat pe Facebook, luni seara, la cateva ore dupa ce Victor Pițurca, fostul sau angajat din Banie, cu care a purtat razboaie grele de-a lungul timpului, a fost reținut 24 de ore de procurorii DNA. CONTEXT: Victor Pițurca, 66 de ani, a fost reținut 24…

- Ultrașii din Peluza Sud au reaprins conflictul cu patronii clubului, dupa ce Adrian Mititelu jr. (25 de ani) a avut o altercație verbala, duminica, cu un suporter din galerie. Liniștea la Craiova a durat doar trei luni. Ultrașii din Peluza Sud, principala facțiune care susține FCU, au reaprins conflictul…

- Adrian Mititelu (54 de ani) l-a cumparat, in septembrie, pe atacantul nigerian Ibrahim Jibril (20 de ani) cu 250.000 de euro, golgeter in Moldova, pentru a-l inlocui pe principalul marcator de la FCU Craiova, Andrea Compagno, vandut la FCSB cu 1,5 milioane de euro. Prezentat ca un varf cu reale calitați…