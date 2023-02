Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul belgian Marc Tarabella, lasat in urma cu opt zile fara imunitate parlamentara, a fost retinut vineri dimineata in ancheta justitiei belgiene privind suspiciunile de coruptie din Parlamentul European in care sunt implicate Qatarul si Marocul, relateaza AFP. Alesul socialist in varsta de…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European in urma scandalului de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, și-a recunoscut parțial implicarea, a informat marti EFE, preluat de Agerpres.

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni…

