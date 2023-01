Scandal de corupție care zguduie Kiev-ul. Val de demisii Mai multi inalti responsabili ucraineni si-au anuntat marti demisia, in urma unei afaceri de coruptie presupuse legate de aprovizionarea armatei la preturi umflate, primul scandal si remaniere de aceasta amploare de la inceputul invaziei ruse, transmite The Guardian . Presa din Ucraina transmite ca cinci șefi regionali au fost demisi. Este vorba despre guvernatorii de la Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Herson. Printre oficialii care au demisionat si ale caror plecari au fost imediat acceptate se numara viceministrul Apararii Viaceslav Sapovalov, care era responsabil de sprijinul logistic… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

