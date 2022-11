Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 31 octombrie, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, intrunit intr-o ședința ordinara, a votat pentru acordarea titlurilor de cetațeni de onoare ai municipiului pentru Aneta Patrașcoiu, medaliata olimpica la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, respectiv profesoara Rodica Silvia…

- Conducerea Primariei comunei Petelea, titulara proiectului "Construire teren multisport 42 x 22 metri cu gazon sintetic, multifuncțional in localitatea Petelea", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fara studiu de evaluare…

- Președintele Klaus Iohannis și alți sapte președinți ai unor state membre NATO din Europa Centrala și de Est au semnat o declarație comuna, prin care iși reafirma sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei. Este vorba despre președinții Cehiei, Estoniei, Lituaniei, Macedoniei…

- Serviciul Public Ecologie, Peisagistica și Salubrizare Urbana se va ocupa de problema deszapezirii din Targu Mureș. Consiliul Local a adoptat o hotarare privind "modificarea Hotararii de Consiliu Local nr. 363/28.10.2021 privind aprobarea documentației aferente gestiunii directe a serviciului public…

- Investitii de lux, intr-o comuna din Maramures. Consiliul Local a aprobat constructia unei capele mortuare de 200 de mii de euro, adica 20% din bugetul local. Asta in conditiile in care localitatea in care traiesc putin peste 1.000 de oameni, nu are nici apa curenta si nici canalizare. Lucrarile la…

- Conducerea Primariei Sancraiu de Mureș, titularul proiectului "Modernizare rețea stradala in localitatea Sancraiu de Mureș și localitatea Nazna, comuna Sancraiu de Mureș, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Sancraiu de Mureș, satele Sancraiu de Mureș si Nazna, jud. Mures, anunța publicul…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc in data de 12 iulie 2022, ca proiectul "Construire depozit frigorific, anexe și parc fotovoltaic", propus a fi amplasat in localitatea Sanpaul, fara numar, nu se supune evaluarii…

- Conducerea Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș a anunțat luni, 8 august, ca se opune alocarii sumei de 80.000 de lei, de catre Consiliul Local al Municipiului Targu Mureș, pentru susținerea "Turului ciclist al Ținutului secuiesc.""Primaria Targu Mureș are de gand maine, 9 august 2022 in ședința…