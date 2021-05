Stiri pe aceeasi tema

- Pescadorul dat disparut luni in Marea Neagra dupa ce ar fi disparut in Marea Neagra in zona Gura Portitiei a fost descoperit duminica la o distanta de aproximativ 10 kilometri est de Chituc, la o adancime de 21 de metri. Autoritatile urmeaza sa afle cauze care au dus la scufundarea ambarcatiunii…

- Agentul unei nave sub pavilion Insulele Marshall, acostata in Portul Constanta, a anuntat politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta ca unul dintre membrii echipajului, un marinar pakistanez, in varsta de 31 ani, a plecat de la bordul navei.

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a anunțat duminica ca submarinul disparut a fost gasit scufundat in Marea Bali si a trimis condoleantele familiilor celor 53 de oameni aflati la bordul navei, scrie Reuters. „Forțele terestre și marina au schimbat statutul submarinului KRI Nanggala 402 de la disparut…

- Stefan Strungaru era absolvent al studiilor Masterale Biodiversitatea si productivitatea Ecosistemelor din cadrul Facultatii de Biologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuzaldquo; din Iasi, diploma de Masterat media examenului pentru diploma de Masterat 10. Stefan Strungaru avea mai multe brevete internationale…

- O tragedie a avut loc astazi in Marea Neagra, dupa ce doi scafandrii și-au pierdut viața dupa ce s-au inecat. Unul dintre ei avea 32 de ani și deținea trei brevete internțioanale. A fost adus fara suflare la mal.

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta impreuna cu lucratorii vamali au depistat, in urma controlului asupra unei nave sub pavilion Malta, 7.370 pachete de tigari nedeclarate. La actiune a participat si cainele de serviciu specializat in detectarea produselor de tutun Pobaya.

- In data de 14.03.2021, polițiștii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanța, actionand in baza unei informații, au executat o misiune de patrulare in zona economica exclusiva a Romaniei. Astfel, la o distanța de aproximativ 48 mile marine de localitatea Sf. Gheorghe, a fost detectat un pescador…

