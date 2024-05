Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat, decizional, proiectul care aproba ordonanta de urgenta 179/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Propunerea legislativa prevede ca pentru finantarea reabilitarii termice…

- Potrivit unui raport Eurostat, Romania este unul dintre țarile cu cel mai mare numar de gaini ouatoare din Uniunea Europeana. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica Moldova In 2022, Romania deținea peste…

- Ponderea persoanelor cu studii superioare este mai mare in țarile nordice și baltice, iar femeile sunt, in general, cele mai educate. Romania are cel mai mic procent din UE in ceea ce privește numarul de persoane cu studii superioare. The post OAMENI EDUCAȚI Topul țarilor europene cu cei mai educați…

- Ponderea persoanelor cu studii superioare este mai mare in țarile nordice și baltice, iar femeile sunt, in general, cele mai educate. Romania are cel mai mic procent din UE in ceea ce privește numarul de persoane cu studii superioare. The post NIVEL DE EDUCAȚIE Topul țarilor europene cu cei mai educați…

- Pretul mediu al unui litru de benzina continua sa creasca. Fata de luna trecuta, majorarea este de 3,2%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi intre 7 lei si 28 de bani, si 7 lei si 40 de bani. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 1 %. La pompa, motorina…

- Ponderea persoanelor cu studii superioare este mai mare in țarile nordice și baltice, iar femeile sunt, in general, cele mai educate. Romania are cel mai mic procent din UE in ceea ce privește numarul de persoane cu studii superioare.

- Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), arata datele Eurostat.Cele mai mari scumpiri sunt la sortimentul carne…

- Un numar mai mic de ore de școala, așa incat sa se simta o „aerisire” pentru elevi, este unul dintre cele trei „principii” enunțate de ministra Educației, Ligia Deca, atunci cand aceasta a descris, luni, pilonii folosiți in elaborarea .... The post DATE EUROPENE Romania – in topul țarilor europene…