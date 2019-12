Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut in luna octombrie cu 4,5% ca serie bruta, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, o contractie mai mare decat cea inregistrata in luna precedenta, arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).In septembrie, fata de aceeasi luna…

- In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a scazut cu 2,3%, industria extractiva, cu 2,2%, iar industria prelucratoare cu 1,4%. Potrivit sursei citate, in intervalul de referinta raportat la primele…

- Valoarea serviciilor agricole a contribuit cu 1,4% la valoarea productiei ramurii agricole la nivel national, in anul 2018, informeaza marti Institutul National de Statistica (INS). Potrivit INS, indicele productiei ramurii agricole in 2018 fata de anul trecut a fost 107,2% pe total, 111,5% la productia…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, un indicator al afacerilor dintre firmele din sectorul de comert, a scazut in august cu 1,9%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, dupa o lunga perioada de crestere, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).…

- Productia industriala a scazut in luna august cu 7% ca serie bruta, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, o contractie mai mare decat cea inregistrata in iulie, arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Productia industriala a scazut, in primele opt luni ale acestui an, atat ca serie bruta, cu 1,6%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 1,9%, fata de perioada similara din 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni.…

- Salariul mediu net a fost la 3.044 lei in luna august, in scadere fata de luna precedenta cu 75 lei, echivalentul a 2,4%, potrivit informațiilor transmise de catre Institutul National de Statistica (INS). Scaderea vine ca urmare a acordarii in lunile precedente a unor prime sau tichetelor de vacanța.…

- ​Involuția producției industriale din România are ca principala cauza declinul comenzilor externe, majoritatea economiilor din care provin partenerii noștri comerciali fiind în perioada de creșteri foarte mici sau chiar de contracție economica. Producția industriala din iule a scazut cu…