- Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a avertizat marti ca scaderea natalitatii constituie „un pericol national”, in conditiile in care populatia acestei tari s-ar putea reduce cu un milion de persoane pana in 2050.

- Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a avertizat marti ca scaderea natalitatii constituie ”un pericol national”, in conditiile in care populatia acestei tari s-ar putea reduce cu un milion de persoane pana in 2050, informeaza AFP. Anul trecut, aceasta tara mediteraneana, cu circa 10,5 milioane…

- Șeful guvernului de la Atena a fost atacat de opoziție pentru lipsa masurilor de prevenire a inundațiilor și pentru lentoarea cu care ar fi intervenit salvatorii, scrie Le Monde. Criticat pentru modul in care a gestionat inundațiile din centrul țarii, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat sambata…

- Premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, a apreciat sambata ca Grecia, lovita in timpul verii de "cele mai grave incendii si inundatii din istoria sa", sufera "un razboi in timp de pace" din cauza schimbarilor climatice, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Autoritațile elene vor sa imbunatațeasca rapid prevenirea stingerii flacarilor, dupa ce mai mulți activiști au criticatdur mecanismul de control aplicat pana acum. Incendiul mortal din nord-estul Evrosului, a facut prapad pentru a 15-a zi la rand.Cel puțin 20 de oameni au pierit in flacari, in timp…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a estimat joi ca suprafețele mistuite de incendiile forestiere care i-au afectat tara in aceasta vara "vor depasi" 150.000 de hectare, mare parte dintre acestea aflandu-se in padurea Dadia (nord) unde flacarile ard de 13 zile, transmite AFP, conform Agerpres.Zonele…

- Grecia a anunțat miercuri ca va oferi un sejur gratuit timp de o saptamana in 2024 in Rodos turistilor a caror vacanta a fost intrerupta de incendiile care au ars zile intregi pe insula in iulie, distrugand case si hoteluri si fortand mii de oameni sa evacueze, relateaza Reuters.„Pentru toți cei a caror…

- Toate siturile arheologice din Grecia vor ramane inchise de joi pana duminica intre orele 12:00 si 17:30, din cauza unui nou episod canicular, a anuntat Ministerul Culturii grec, potrivit AFP, transmite Agerpres. In plus, din cauza unei opriri, deja anuntate, a activitatii gardienilor de la Acropola…