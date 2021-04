Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Timisoara este azi 6,18, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 6,41. La nivelul judetului, rata este azi 4,96, in scadere fața de ieri, cand era 5,14. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Mașloc: 10,57. Astazi, conform datelor furnizate de…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 6,66, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 6,82. La nivelul judetului, rata este azi 5,29, in scadere fața de ieri, cand era 5,37. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Bogda: 10,98. Astazi, conform datelor furnizate de…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, astazi, este 5,29, intr-o continua scadere dupa ce ieri a fost 5,37. In cazul Timișoarei – rata a ajuns la 6,66 de la 6,82. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste…

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: PRIMARIA PECIU NOU – 13 cazuri confirmate – Focar in supraveghere FIRMA PRIVATA UTVIN – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere DIRECȚIA…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 8,19, in scadere foarte ușoara fața de ziua precedenta, cand era 8,23 la mia de locuitori. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 5,99. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, duminica, un numar de 38 de localitati din judet cu rata de infectare de peste 3 la mia de locuitori, Timisoara avand 7,36, in usoara scadere fata de ziua precedenta (7,49), in timp ce in spitale sunt 438 de internati cu COVID, dintre care 45 in…

- Rata de infectare in Timisoara a ajuns azi 6,86, in sensibila urcare fața de ziua precedenta, cand a fost 6,65. La nivelul judetului, rata este azi 4,95, in urcare comparativ cu ziua precedenta, cand a fost 4,77. Cea mai mare rata se inregistreaza la Varias: 10,69. Astazi, conform datelor furnizate…

- Trei noi focare de COVID-19 au fost anuntate, joi, de Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis, la Sectia de Neurologie a Spitalului Judetean (opt cazuri), la o scoala gimnaziala din Timisoara (sase cazuri) si la o gradinita privata din Lugoj (trei cazuri).