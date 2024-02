SC TITAN SRL. ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ S.C. TITAN S.R.L. anunța publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: „AMENAJARE PISCICOLA CU EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL NEGRENI, COMUNA DARMANEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ”, propus a fi amplasat in comuna Darmanești, sat Negreni, județul Argeș. Tipul deciziei posibile luate de catre A.P.M. ARGEȘ poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

