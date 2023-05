Echipa SC Freiburg ramane in cursa pentru calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor dupa ce a invins pe teren propriu, cu 2-0, formatia VfL Wolfsburg, vineri seara, in prologul etapei a 33-a (penultima) a campionatului de fotbal al Germaniei, potrivit Agerpres.

Christian Gunter si Nils Petersen, jucatori introdusi in joc in repriza secunda, au marcat golurile invingatorilor. Gunter a reusit deschiderea scorului in minutele 71, la doar 41 de secunde de la intrarea sa in joc, iar Petersen a dublat avantajul gazdelor dupa doar patru minute (75).

