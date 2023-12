Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mocanu se afla la spital de cateva zile bune. In urma rezultatelor analizelor, starea sa de sanatate nu s-a aratat a fi una tocmai buna. Iata ce declarații a facut mama cantarețului, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Sorinel Copilul de Aur, al carui nume real este Sorin Cristian Alecu, are probleme cu legea. Acesta ar fi fost surprins de oamenii legii in timp ce conducea sub influența substanțelor interzice.

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost internat de urgența intr-un spital din strainatate din cauza unor probleme grave de sanatate, potrivit surselor din domeniul medical. Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, are probleme mari de sanatate și a fost internat de urgența intr-un spital din strainatate.…

- Lora a ajuns, din nou, pe mana medicilor! Artista se confrunta cu probleme serioase de sanatate, motiv pentru care a fost nevoita sa iși anuleze concertul de la Arad. Iata ce a postat cantareața pe Facebook!

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital! Bruneta a facut anunțul pe pagina personala de socializare, acolo unde a și postat cateva imagini de pe patul de spital. Soția lui Adi Sina a dezvaluit ca i se fac mai multe analize pentru a se stabili daca are apendicita.

- Din informatiile Realitatea Plus, fostul lider PSD s-a simtit rau, a fost chemata ambulanta, și a fost transportat la un spital din București pentru ingrijiri imediate.Potrivit surselor medicale, Liviu Dragnea a ajuns la spital in pragul unui atac vascular cerebral, insa a fost preluat de doctori si…

- Horia Moculescu a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce fiica lui a ajuns de urgența la spital. Cum se simte in aceste momente Nidia Moculescu și ce a pațit, de fapt.

- Vești ingrijoratoare despre una dintre cele mai mari vedete ale lumii. Sophia Loren a ajuns de urgența la spital. Ce a pațit actrița, primele informații despre starea sa sanatate. Sophia Loren a ajuns de urgența la spital Sophia Loren a ajuns de urgența la spital. Ce a pațit actrița in varsta de 89…