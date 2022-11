Savantul și ingenua. O poveste de iubire de odinioară (I) Pe parcursul mai multor foiletoane, autoru prezinta tribulatiile sentimentale ale indragitului sau magistru, petrecute in urma cu peste optzeci de ani. Gh. Ivanescu (1912-1987) a fost un mare invatat, unul dintre cei mai importanti si originali lingvisti romani. Elev la Universitatea din Iasi al lui A. Philippide (1859‑1933) si al lui Iorgu Iordan (1888‑1986), a fost autorul singurei istorii complete a limbii romane si creator al unei doctrine lingvistice coerente, cu numeroase elemente de noutate si originalitate. O lunga serie de lingvisti si filologi romani (Eugeniu Coseriu, Vasile Arvinte,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

