Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Uglev, omul de știința care a dezvoltat neurotoxina Novichock, a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni, chiar in fața casei sale din Anapa, situat la malul Marii Negre. In urma cu o saptamana, Uglev afirma ca este sigur ca Rusia este in spatele otravirii spionului Serghei Skripal. Vladimir…

- Vladimir Uglev, unul dintre oamenii de știința care au contribuit la dezvoltarea neurotoxinei Novichok, cu care a fost contaminat spionul rus Sergei Skripal, a fost victima unui accident petrecut in apropierea locuinței sale din Rusia.

- Vladimir Uglev, unul dintre oamenii de știința care au contribuit la dezvoltarea neurotoxinei Novichok, cu care a fost contaminat spionul rus Sergei Skripal, a fost victima unui accident petrecut in apropierea locuinței sale din Rusia, scrie Daily Mail.

- Vladimir Uglev, un savant rus in varsta de 71 de ani, a fost ranit grav de o masina pe o trecere de pietoni din Rusia. Accidentul s-a petrecut la cateva zile dupa ce omul de stiinta a spus ca Rusia ar fi in spatele atacului cu agentul neurotoxic novichok.

- Esantionul de agent neurotoxic de conceptie sovietica nivicioc folosit in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in Anglia, provine dintr-un centru de cercetare militara din sud-vestul Rusiei, dezvaluie Times, scrie Reuters conform News.ro . Potrivit site-ului ziarului…

- Esantionul de agent neurotoxic de conceptie sovietica nivicioc folosit in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, in Anglia, provine dintr-un centru de cercetare militara din sud-vestul Rusiei, dezvaluie Times, scrie Reuters conform News.ro . Potrivit site-ului ziarului…

- Dupa 13 zile de la otravirea agentului dublu Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, tensiunile sunt la cote maxime intre Marea Britanie și Rusia, avand in vedere opinia administrației britanice cu privire la vina Moscovei in cazul acestui atac. Totuși, dupa jumatate de luna, anchetatorii elaboreaza…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…