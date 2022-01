Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, califica drept regretabila ca decizia regiunii transnistrene e a sista activitatea punctelor de inmatriculare a mijloacelor de transport cu numere neutre, ceea ce le permite deținatorilor de vehicule din regiune sa calatoreasca, inclusiv in Ucraina. „Aceasta decizie…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a promulgat, luni, bugetul anual al Departamentului Apararii, in valoare de 770 de miliarde de dolari, fiind prevazute fonduri inclusiv pentru sustinerea Ucrainei si pentru contracararea Chinei. "Luni, 27 decembrie, presedintele a promulgat Legea…

- Rusia a dezvaluit vineri propunerile sale pentru limitarea influentei militare americane si a NATO in vecinatatea sa si doreste sa negocieze ''inca de sambata'' cu SUA aceste masuri pe care Moscova le prezinta drept esentiale pentru evitarea unei escaladari, relateaza AFP si EFE. Aceste documente…

- Rusia nu intenționeaza sa scada prețul gazelor pentru Grecia. Despre acest lucru, in ajunul intilnirii președintelui Vladimir Putin cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis la Soci, a declarat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat postului de televiziune ANT1. Corespondentul…

- SUA vor trimite forțe militare suplimentare in „flancul estic al NATO” in cazul in care Rusia va invada Ucraina, concomitent cu impunerea de „severe” sancțiuni economice. De asemenea, președintele american Joe Biden ii va transmite lui Putin ca SUA nu vor exclude posibilitatea aderarii Ucrainei la NATO,…

- Secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov nu exclude „provocarile” din Ucraina pentru a justifica declarațiile occidentale despre presupusa amenințare existenta a invaziei Ucrainei de catre Rusia. „Acest lucru nu poate fi exclus”, a declarat Dmitri Peskov, purtator de cuvant al…

- Echipele nationale din Europa participante la Cupa Mondiala din Qatar 2022 au fost stablite, marti seara, dupa ultimele meciuri din grupe. Direct la Cupa Mondiala s-au calificat Belgia, Croatia, Danemarca, Anglia, Franta, Elvetia, Germania, Serbia, Olanda si Spania, conform news.ro La…

- Rusia este surprinsa de dorința Ucrainei de a continua sa cumpere gaz rusesc nu direct, ci prin revers, motiv pentru care țara platește cu 20-30% mai mult, a declarat vicepremierul Alexandr Novak pe canalul TV Rossiya-1 la emisiunea ”Вести в субботу”. Novak a declarat intr-un interviu cu Serghei Brilev…