Cultura saunei finlandeze, dar si arta martiala Taijiquan, cunoscuta in Occident sub denumirea Tai Chi, au fost incluse de UNESCO pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanitatii, informeaza joi DPA si AFP. "Sauna reprezinta o parte integranta atat a vietii de zi cu zi si a sarbatorilor, cat si bunastare si stil de viata pentru finlandezi", a declarat Annika Saarikko, ministrul Stiintei si Culturii din Finlanda. "Acesta va face cultura noastra a saunei si mai cunoscuta in intreaga lume. Toti practicantii saunei pot fi mandri de acest lucru", a adaugat ea. Sesiunile la sauna pot fi efectuate…