- ”Nu a existat nicio discutie despre petrol la summit”, a declarat printul Faisal bin Farhan Al Saud intr-o conferinta de presa, adaugand ca permanent au loc discutii cu Statele Unite si tarile consumatoare despre titei. Oficialii americani au spus ca presedintele Joe Biden va discuta despre securitatea…

- Biden vrea sa-i convinga pe arabi. Președintele SUA este intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a plecat intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta, iar prețurile…

- Președintele american Joe Biden a inceput un turneu de patru zile in Orientul Mijlociu – Israel, Cisiordania ocupata și Arabia Saudita, unde va avea intalniri cu liderii regionali. Dar cea mai importanta este intalnirea cu regele saudit Salman și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman: Statele Unite…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sambata ca a discutat despre razboiul din Ucraina cu ministrul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a declarat in cadrul unei ședințe de presa, ca China este puternic nemulțumita și se opune ferm vizitei senatorului american Tammy Duckworth in Taiwan. In timpul vizitei de marți, președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a declarat ca…

- Preturile s-au retras ulterior, usor, dupa ce Reuters a scris ca, potrivit unor surse, administratia presedintelui american Joe Biden va autoriza marti compania petroliera americana Chevron sa negocieze cu guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ridicand temporar interdictia asupra unor astfel…

- Aramco, care este la egalitate cu Apple ca cele mai valoroase companii din lume in functie de capitalizarea bursiera, a raportat un profit net de 39,5 miliarde de dolari pentru trimestrul incheiat pe 31 martie, fata de 21,7 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Analistii anticipau ca cel mai mare…