Vesti triste pentru comunitatea ortodoxa din Satulung. Preotul vasile Bud, fost paroh al bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” din Satulung, a trecut la cele vesnice. „Cu regret si durere in suflet, dar cu nadejdea in mila si mangaierea care vin de la Dumnezeu, aducem la cunoștința ca Parintele Bud Vasile preot in Parohia Ortodoxa […] Source