- Klaus Iohannis caștiga la Baia Sprie alegerile prezidențiale 2019 in turul II. Vezi rezultatele Rezultatele finale in Baia Sprie: Klaus Iohannis: 74,43% Viorica Dancila: 25,57 % Birda Sebastian Alin , Președintele PNL Baia Sprie: „Am votat pentru progres, democrație reala, pentru prosperitate și pentru…

- Ziarul Unirea Alegeri prezidențiale 2019 turul 2: In vechiul burg sasesc, municipiul Sebeș, Iohannis a facut-o knockout pe Dancila! Alegerile prezidențiale de astazi au adus in municipiul Sebeș, o victorie clara pentru candidatul PNL, Klaus Iohannis. Victoria acestuia in Sebeș a fost zdrobitoare, procentul…

- Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Electoral Central, prezența la vot, la ora 17.00, a fost de 40,29%, in cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, comparativ cu primul tur, cand la aceeași ora, prezența a fost de 37,9%.Potrivit datelor BEC, pana la ora…

- În 2014, la dupa turul I al alegerilor prezidențiale, Victor Ponta, candidatul PSD, obținea victoria în nu mai puțin de 2.265 de orașe și comune din țara, Klaus Iohannis reușind sa se impuna doar în 707. Cinci ani mai târziu, Klaus Iohannis reușea sa câștige în peste…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca PSD nu ia in calcul o forma de contestare in cazul in care rezultatele oficiale vor da o alta ordine a candidatilor la prezidentiale,...

- Primele rezultate ale alegerilor prezidentiale 2019, pentru primul tur, au fost anuntate in. Rezultatele se bazeaza pe un exit-poll realizat de Curs-Avangarde, la inchiderea urnelor, respectiv la ora 21.00. Potrivit datelor puse la dispozitie de Biroul Electoral Central (BEC), peste noua milioane de…

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.