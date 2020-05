Un tanar de 21 de ani din judetul Satu Mare a fost amendat cu 4.000 de lei dupa ce a sunat de mai multe ori la 112, reclamand ca sunt persoane care nu respecta ordonantele militare si oferind date false cu privire la identitatea sa, a transmis, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "Un cetatean, de 21 de ani, din localitatea Supur, a apelat de mai multe ori SNUAU 112, la intervale scurte de timp, pentru a sesiza faptul ca in localitate sunt persoane care nu respecta ordonantele militare, fara a indica locatia exacta a acestora si modalitatea in care nu le respecta. In urma sesizarii primite,…