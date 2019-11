Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Satu – Mare, informeaza ca in data de 08.11.2019, au fost stinse inca : 21 focare de Pesta Porcina Africana din localitațile Bercu Nou, Porumbești, Mesteacan, Halmeu, Cidreag, și ValeaSeaca. De la inceputul anului in județul Satu Mare, au foststinse : 54 focare…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Satu – Mare, informeaza ca in data de 08.11.2019, au fost stinse inca : 21 focare de Pesta Porcina Africana din localitațile Bercu Nou, Porumbești, Mesteacan, Halmeu, Cidreag, și Valea Seaca. De la inceputul anului in județul Satu -Mare, au…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 291 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 956 de focare (dintre care 16 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii de tip A), iar in alte sapte judete exista doar cazuri la mistreti.

- Pesta Porcina Africana, conform datelor oficiale prezentate de catre conducerea Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, evolueaza in țara noastra in 337 de localitați, din 25 de județe, inregistrandu-se un numar de 1.105 de focare, dintre care 15 focare in exploatații…

- Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), in alte patru judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 484.422 de porci afectati de boala si exista 2.175 de cazuri la mistreti. Cele mai multe focare active sunt in judetele…

- Potrivit Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), in alte 3 judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 481.921 de porci afectati de boala si exista 2.126 de cazuri la mistreti. Cele mai multe focare active sunt in judetele…

- Talentata, frumoasa și pasionala cantareața Analia Selis vine sa concerteze la Satu Mare. Cantareața argentiniana stabilita in Romania va performa in cadrul spectacolului Tango Simfonic (ediția a II-a) in ziua de joi, 26 septembrie, de la ora 18:30, in sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” Satu Mare.

- Violeta Stoica Pesta africana care a ucis porcii prahovenilor din mai multe localitați ale județului Prahova, aflate in jumatatea de sud a teritoriului, a lasat fara suine zeci de gospodarii, dar au fost inregistrate și opt cazuri la mistreți, pe fonduri de vanatoare situate aproximativ in aceeași zona.…