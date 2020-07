Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane acuzate ca vindeau cocaina in Satu Mare au fost reținute, in urma a 10 percheziții facute de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii DIICOT, anunța MEDIAFAX.Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații…

- Patru persoane acuzate ca vindeau cocaina in Satu Mare au fost reținute, in urma a 10 percheziții facute de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii DIICOT.Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu…

- O grupare infractionala banuita a fi specializata in trafic de minori a fost destructurata in urma a opt perchezitii efectuate in judetul Giurgiu, doua persoane fiind retinute. "Politistii din cadrul BCCO Bucuresti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu si procurorii DIICOT din…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Maramures au efectuat doua perchezitii domiciliare in localitatea Bozanta Mica, la persoane dintr-un grup infractional organizat specializat…

- Sase persoane au fost retinute in urma a 11 perchezitii domiciliare efectuate in judetul Constanta, intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de inselaciune, constituire a unui grup infractional organizat si spalare de bani, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…

- Politistii ieseni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au desfasurat patru perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa a zece persoane, inselaciune si falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse. Potrivit…

- Politistii ieseni au desfasurat 14 perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru inselaciune, 11 persoane fiind retinute pentru 24 de ore,iar ulterior 6 dintre acestea au fost arestate preventiv, anunța news.ro.”La data de 16 aprilie 2020, politistii Serviciului…