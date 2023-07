Stiri pe aceeasi tema

- „Zbura” cu mașina prin Mihaești! Polițiștii Biroului Rutier Campulung au depistat un barbat de 47 de ani, din București, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza comunei Mihaești, fiind inregistrat de aparatul RADAR cu viteza de 131 km/h. Ca urmare a abaterii, cel in cauza a fost sancționat cu…

- Chindia Targoviște a retrogradat in Liga 2, urmand-o pe CS Mioveni, care a picat inaintea ei. UTA și Campionii FC Argeș au jucat barajul de menținere in SuperLiga cu Gloria Buzau și Dinamo, dar formația piteșteana a cazut și ea in liga secunda. A cedat in fața ”cainilor”, pe cand clubul aradean a reușit…

- 2-5 iunie: program normal de vizitare la ZOO Pitești Gradina Zoologica Pitești va fi deschisa pentru vizitatori, in perioada 2-5 iunie 2023, in intervalul orar 10:00 – 19:00. Tarifele pentru vizitare sunt: – 8 lei/adult; – 4 lei/copil peste 3 ani/elev/student/pensionar. Se ofera gratuitate pentru copiii…

- 20 – 21 mai 2023: prima ediție a Festivalului Național de Șah al Municipiului Pitești! De Zilele Piteștiului, sambata, 20 mai, și duminica, 21 mai, pasionați de șah din intreaga țara se vor reuni la Sala ACADEMICA a Universitații Pitești, unde se vor desfașura competițiile de șah din cadrul Festivalului…

- Rata anuala a inflației va cobori la nivelul de o cifra in trimestrul III 2023, se arata intr-o comunicare a BNR care insoțește Hotararile Consiliului de Adminsitrație al Bancii Centrale pe probleme de politica monetara. Descreșterea va fi antrenata pe mai departe de factori pe partea ofertei, mai cu…

- Primarul Ion Georgescu, mesaj special de Ziua Naționala a Tineretului 2 Mai este Ziua Naționala a Tineretului. Cu acest prilej, primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, a transmis un mesaj special. „Se spune ca tinerețea nu are varsta – tinerețea este o stare de spirit. Cu aplombul specific varstei,…

- 1 mai, zi libera pentru elevi și profesori care vor avea un weekend prelungit Ziua de 1 mai 2023, luni, este zi libera nelucratoare pentru elevi, profesori și parinți. Urmatoarele zile libere vor fi pe 1 și 2 iunie 2023, care pica joi și vineri. Elevii trebuie sa recupereze ziua de 2 iunie, declarata…

- Formatia FCU Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.30, pe teren propriu, pe Chindia Targoviste. Disputa din Banie conteaza pentru etapa 6 din play-out-ul Superligii si are o importanta mare pentru ambele combatante. Trupa lui Nicolo Napoli vrea victoria si astfel sa-si pastreze locul din clasament…