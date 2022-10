Stiri pe aceeasi tema

- Nosfe a plecat dintre noi și a lasat in urma sa o serie de proiecte speciale de care Șatra Benz se va ocupa sa ajunga la public. 200 de piese scrise de artist vor fi publicate pentru fani, iar in acest sens membrii trupei au anunțat printr-un mesaj ferm ca toata activitatea lor din urmatoarea perioada…

- Familia, colegii și admiratorii trapperului Nosfe inca se reculeg dupa vestea cutremuratoare ca tanarul artist a plecat dintre noi. Keed, membru al trupei Șatra Benz, a ținut sa il omagieze pe cantareț, publicand un mesaj emoționant in mediul online.

- La o zi dupa inmormantarea lui Nosfe, colegul sau de trupa din Șatra Benz, Keed, i-a transmis un omagiu emoționant in mediul online. In cadrul unei postari pe contul lui de Instagram, fostul concurent de la Chefi la cuțite a vorbit despre mul pe care l-a admirat și care a plecat dintre cei vii la doar…

- Serghei Mizil a fost unul dintre artiștii care au fost prezenți la inmormantarea lui Nosfe. Actorul și solistul trupei Șatra Benz erau prieteni, iar vestea morții sale l-a lasat in stare de șoc și cu multe intrebari, la fel cum a fost și in cazul altor colegi de breasla și prieteni ai regretatului artist.

- In ediția din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, 17 octombrie, 60 de concurenți au intrat in cea de-a doua proba a bootcamp-ului, iar adrenalina, dar și tensiunile s-au simțit in cadrul emisiunii. Nosfe și soția lui, Madalina Crețan, au impresionat jurații cu preparatul lor. Iata ultimele imagini…

- S-a anunțat cand va avea loc inmormantarea lui Nosfe. Artistul a decedat pe 16 octombrie, in jurul orei 03:26, dupa ce venise acasa de la un concert. Familia și prietenii se pregatesc pentru inmormantarea acestuia. Nosfe avea doar 37 de ani și a lasat in urma sa o soție, cu care insurat de peste șapte…

- Vestea ca NOSFE s-a stins din viața a venit ca un șoc pentru intreaga lume a showbiz-ului romanesc, mai ales pentru lumea rapp-ului din Romania. La cateva ore dupa ce s-a anunțat decesul celebrului artist, prietenii, totodata colegii din Șatra Benz, au facut un apel emoționant pe rețelele de socializare.

- Un anunț tragic a lovit industria muzicala din Romania duminica dupa-amiaza. Nosfe a murit, la varsta de 37 de ani, dupa cum au anunțat cei de la Șatra Benz. Trupa a dat vestea prin intermediul rețelelor sociale, iar informația a ajuns rapid atat la colegii de breasla, cat și la fanii trupei. Cu puțin…