- Politistii fac miercuri dimineata 8 perchezitii in judetele Constanta si Ilfov, intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare in forma continuata, informeaza news.ro.Este vizata o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul…

- Actiune a politistilor de investigare a criminalitații economice salajeni pentru combaterea comertului ilegal. Sambata, 16 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o ampla acțiune pe raza municipiului…

- Marți, 28 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat doua percheziții domiciliare, in Alba Iulia, in cadrul unui dosar penal privind…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, in care au fost efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulație a unui produs…

- Marți 14 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Alba, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, au efectuat doua percheziții, la locații din Teiuș aparținand unei persoane banuite…

- Politistii au efectuat, miercuri, perchezitii in Prahova, Arges si Dambovita intr-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Administratorii unei societati comerciale nu au introdus in actele contabile venituri din…

- Botoșani: Controale ale polițiștilor de la Economic. Au verificat respectarea normelor privind drepturile de autor Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat activitați de prevenire și combatere a faptelor ilegale, in domeniul drepturilor de proprietate…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscala și pentru verificarea legalitații comercializarii fructelor și legumelor, in zona bulevardului Unirii din municipiul Targoviște. Polițiștii…