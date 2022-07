Satmarean prins cu droguri la un hotel din Baia Mare (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de intervenție din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil a fost direcționata azi, 22 iulie, de catre dispecerul de serviciu al Poliției Municipiului Baia Mare, in urma unui apel prin S.N.U.A.U. 112, sa se deplaseze la un hotel din localitate unde a fost sesizata o persoana cu probleme psihice…

- Duminica noapte, in jurul orei 03.00, polițiștii clujeni au depistat in zona unei scene din cadrul festivalului Electric Castle, un tanar de 35 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce procura de la un barbat, de 38 de ani, din Cluj-Napoca, un plic din material plastic, in interiorul caruia se…

- Un barbat de 38 de ani din Cluj a fost reținut dupa ce a fost prins in flagrant de catre polițiștii clujeni in timp ce vindea substanțe cu potențial psihoactiv in incinta festivalului Electric Castle de la Bonțida, informeaza reprezentanții IPC Cluj. „La data de 17 iulie a.c., polițiști din cadrul…

- Un polițist de la Rutiera a fost prins cu droguri la el, la festivalul SAGA, care a avut loc weekendul trecut in București.Ștefan Lazar a ieșit negativ la drugtest, dar avea un joint la el pentru consum. Un paznic de la Saga l-a observat pe barbat cand voia sa consume și a anunțat autoritațile. Jandarmeria…

- Un tanar de 26 de ani din raionul Orhei a fost reținut in flagrant in timp ce plasa droguri in ascunzișuri. Ulterior, in apartamentul pe care-l inchiria, oamenii legii au ridicat circa 37 de pachețele in valoare de pana la 75 mii de lei. La fel, acesta avea o arma pe care o deținea ilegal, spune poliția.

- Patru tineri au fost arestati preventiv, iar alti doi sunt cercetati sub control judiciar, fiind suspectati ca vindeau droguri unor elevi din mai multe unitati scolare din Brasov. In urma unor perchezitii, anchetatorii au confiscat aproximativ 1,5 kilograme de cannabis. Fii la curent cu cele…

- In noaptea de luni spre marti, 25 spre 26 aprilie a.c., la ora 00.13, politistii Biroului Rutier au identificat pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau, o masina care circula cu viteza de 107 km/h. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 33 de ani, din judetul Satu Mare.…