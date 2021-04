Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai spectaculoase imagini ale Terrei, așa cum se vede ea din spațiu, au fost adunate de CNN pentru a sarbatori Ziua Pamantului. Fotografiile au fost realizate de NASA, din sateliți sau de pe Stația Spațiala Internaționala.

- O poveste, parca scoasa la indigo cu celebrul caz din Statele Unite ale Americii, s-a petrecut ieri in Romania. In urma unui incendiu mai multe persoane au trebuit evacuate dintr-un local din Pitești. Printre aceștia, un cetațean de 63 de ani, ar fi refuzat, Poliția fiind obligata sa intervina. Numai…

- Agenția Spațiala Europeana a publicat imagini spectaculoase cu Bucureștiul vazut din spațiu de cei doi sateliții ai misiunii Copernicus Sentinel 2, alaturi de informații despre capitala Romaniei.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr. 6 pentru aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. 67 de țari sau teritorii au fost trecute pe lista cu risc…

- Dupa Beetle, Golf este, poate, cel mai cunoscut model din portofoliul Volkswagen. Celebrul model compact a debutat pe piața in 1974 și a fost disponibil inclusiv in Statele Unite ale Americii, in ciuda dimensiunilor reduse și a motorizarilor mici. Vorbim la timpul trecut pentru ca acum, dupa aproape…