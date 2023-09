Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ,,Satele Unite ale Satmarului” organizeaza cea de-a doua ediție a evenimentului creștin patriotic, Satele Unite ale Satmarului, care va porni de la Manastirea “Acoperamantul Maicii Domnului” din localitatea Lunca Potaului, comuna Apa in data de 23 Septembrie și va ajunge la Manastirea “Izvorul…

- Mii de credinciosi se afla in aceste momente in pelerinaj la Manastirea Putna din judetul Suceava, prilejuit de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, care este si hramul lacasului de cult. Pelerinii s-au inchinat inca de aseara la mormantul domnitorului Stefan cel Mare si Sfant si s-au rugat la icoana…

- Manastirea "Delta Neajlovului" din localitatea Budeni a fost in pericol, in dupa amiaza zilei de ieri, 9 august 2023, din cauza unui incendiu.. Manastirea "Delta Neajlovului" din localitatea Budeni a fost in pericol, in dupa amiaza zilei de ieri, 9 august 2023, din cauza unui incendiu. Parintele care…

- Joi, 20 iulie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a slujit la Manastirea „Sfantul Proroc Ilie” Dealu Mare, Protopopiatul Lapuș, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu ocazia hramului așezamantului monahal. Raspunsurile…

- Joi, 20 iulie, de sarbatoarea inchinata Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Manastirea „Sfantul Proroc Ilie” din localitatea Dragomirești, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, cu ocazia hramului așezamantului monahal.…

- Tabara de vara „Temerari pe drumul cunoașterii”, proiect eparhial aflat la cea de a doua ediție, se desfașoara in acest sezon estival cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, la Manastirea „Acoperamantul Maicii Domnului” Dorna Arini. Pe buzele tuturor…

- Joi, 29 iunie, de sarbatoarea inchinata Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei, Episcopul ortodox roman al Spaniei și Portugaliei, și cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar,…

- Duminica, 25 iunie 2023, a treia dupa Rusalii, cand se citeste Sfanta Evanghelie de la Matei „Despre grijile vietii”, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat slujba de tarnosire, pentru prima data, a bisericii din satul Berchez, Protopopiatul Chioar, construita…