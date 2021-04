Stiri pe aceeasi tema

- © Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin s-a vaccinat impotriva coronavirusului BUCUREȘTI, 25 mart – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se simte bine dupa administrarea vaccinului impotriva coronavirusului, nu au fost observate efecte secundare, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Lipsa de atenție și ignoranța pot provoca efecte devastatoare. Acest lucru s-a intamplat și miercuri la centrul de vaccinare Romexpo. Un tanar care urma sa faca doza de rapel cu Pfizer a fost vaccinat cu serul de la Moderna. In urma acestei greșeli uriașe, Alin Ionescu, bolnav de diabet, a intampinat…

- Barbat din București, vaccinat cu Pfizer la prima doza și Moderna la rapel: Nu a primit adeverința de vaccinare din greșeala medicilor Miercuri, un barbat din București a primit o doza a vaccinului Moderna, la rapel, deși doza inițiala a fost Pfizer. Barbatul a atras atenție de mai multe ori ca a fost…

- Profesorul Adrian Streinu Cercel a explicat ca, in urma testelor facute asupra celor care s-au vaccinat cu prima doza de vaccin anti-Covid, s-a constatat ca aveau deja anticorpi protectori la virus. "Am facut niște teste la cei care s-au vaccinat in prima tura, chiar inainte de a doua administrare aveau…

- Arafat s-a vaccinat pentru el dar nu numai. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat luni la pranz, alaturi de personalul Departamentului pentru Situații de Urgența. Probabil ca sa dea un exemplu, Arafat s-a vaccinat ca starurile sau șefii de stat,…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, a fost infectata cu coronavirus dupa ce s-a vaccinat. Ea spune ca anticorpii protectori apar la 10-15 zile dupa vaccinare și i-a indemnat pe oameni sa se vaccineze. “Am facut un drum saptamana trecuta la București. Niciuna dintre…

- Carmen Dorobat, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, anunța ca a fost confirmata cu COVID-19 dupa ce s-a vaccinat. Ea a explicat ca anticorpii protectori apar la 10-15 zile dupa vaccinare și i-a indemnat pe oameni sa se vaccineze. „Am facut un drum saptamana trecuta la București.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, va fi vaccinat marti, la Centrul de vaccinare pentru COVID 19 amenajat in cadrul Ambulatoriului Integrat al SUUMC Bucuresti.Colonel medic dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare si medic primar boli infectioase…