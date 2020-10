Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IGSU, sunt sase victime: 4 adulti si 2 minori. Au murit doua persoane, adica un adult si un minor, iar patru sunt ranite. ”Din informatiile preliminare, sunt 6 victime, din care 1 decedata si 5 ranite. Pentru gestionarea eficienta a evenimentului a fost activat Planul Rosu de Interventie”,…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, luni seara, pe DN 24, intre trei masini. Accidentul a avut loc intre localitatile vasluiene Rosiesti si Costesti, iar autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. Din informațiile preliminare, sunt 6 victime, din care una decedata și 5 ranite. „La fața…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, luni seara, pe DN 24, intre localitatile vasluiene Rosiesti si Costesti. Trei masini s-au ciocnit. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Din informațiile preliminare, sunt 6 victime, din care 1 decedata și 5 ranite. „La fața locului acționeaza 2 mașini…

- IGSU a anuntat, luni seara, ca un grav accident rutier s-a produs pe DN 24, intre localitatile Rosiesti si Costesti. In evenimentul rutier sunt implicate trei autoturisme."Din informatiile preliminare, sunt 6 victime, din care 1 decedata si 5 ranite. Pentru gestionarea eficienta a evenimentului a fost…

- Sase persoane au fost ranite miercuri seara, intr un accident rutier produs intre doua autoturisme, in localitatea Vadu, comuna Dragomiresti, fiind activat planul rosu de interventie, conform Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, la locul evenimentului s au deplasat pompierii…

- UPDATE, ora 07:21 – Grav accident in aceasta dimineata la intrare in Letcani, in judetul Iasi! O persoana a murit si mai multe au fost ranite, in urma unei coliziuni intre un tir si un autobuz, acesta din urma rasturnandu-se peste un microbuz. A fost activat Planul Roșu de intervenție, dupa cum a declarat…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident produs marti in judetul Satu Mare, fiind activat Planul Rosu de Interventie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes"."Se intervine pentru acordarea ingrijirilor medicale in cazul unui accident rutier petrecut in satul…

- "Accident naval in care au fost implicate mai multe ambarcatiuni cu persoane, produs in localitatea Murighiol, judetul Tulcea. Avand in vedere numarul ocupantilor, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea echipajelor medicale la fata locului", a…