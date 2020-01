Şase turişti au fost reţinuţi pentru prejudicii aduse Templului Soarelui, din complexul Machu Picchu Patru barbati si doua femei au intrat in perimetrul Templului Soarelui, construit de incasi cu scopul de a fi un loc in care se tin ceremoniile, sustin autoritatile sitului. Turistii au distrus un zid din acel loc sacru, iar in interiorul templului au fost gasite materii fecale, a declarat ministrul Culturii din Peru, pentru CNN. Potrivit autoritatilor, cei sase turisti au intrat sambata in sit si s-au ascuns pentru a petrece noaptea acolo, ceea ce este strict interzis.

Cinci dintre ei vor fi expulzati din tara, iar al saselea este urmarit penal pentru sustragere de bunuri culturale.

Sursa articol si foto: rtv.net

