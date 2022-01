Stiri pe aceeasi tema

- Sase tineri din Japonia au dat in judecata, joi, compania operatoare a centralei nucleare din Fukushima pentru a cere despagubiri, sustinand ca au facut cancer tiroidian din cauza expunerii la radiatii in urma dezastrului din 2011, informeaza Kyodo.

- Japonia a raportat miercuri peste 10.000 de cazuri zilnice de COVID-19 la nivel national, pentru prima data dupa 9 septembrie 2021, relateaza Xinhua. Autoritatile metropolitane din Tokyo a anuntat miercuri 2.198 de cazuri noi de COVID-19, dublu fata de ziua precedenta si cel mai inalt nivel din ultimele…

- Presa de stat nord-coreeana a informat miercuri despre testarea cu succes a unei rachete hipersonice, precizand ca liderul Kim Jong Un a participat la lansare pentru prima data dupa mai bine de un an, transmite Reuters preluat de agepres. Autoritatile din Coreea de Sud si Japonia au detectat marti…

- Momo, cea mai batrina girafa crescuta in captivitate din Japonia, a murit la virsta de 32 de ani, au anuntat luni reprezentantii unui parc safari aflat la nord de Tokyo, informeaza agentia de presa Kyodo. Nascuta in Nasu Safari Park, din Prefectura Tochigi, pe 30 decembrie 1988, acea femela de girafa…

- Autoritațile de la Tokyo a decs inchderea granițelor pentru turiștii straini din cauza tulpinii Omicron a viruslui SARS-CoV-2, scrie AFP. "Vom interzice toate intrarile cetatenilor straini din...

- Politia japoneza a anuntat arestarea unui suspect in urma unei tentative de incendiere a unui tren de mare viteza "shinkansen", care a avut loc luni si aparent a fost inspirata de un atac similar din ziua de Halloween (31 octombrie) de la Tokyo, informeaza Kyodo, potrivit Agerpres. Un barbat in varsta…

- Fregata germana Bayern a ajuns intr-un port din Tokyo, in prima escala din ultimii 20 de ani a unei nave militare a Germaniei in Japonia, o tara care isi sporeste manevrele comune cu state aliate in fata puterii Chinei, relateaza EFE si Kyodo. Fregata Bayern efectueaza de joi manevre cu corpul…

- Cel puțin 15 oameni au fost raniți la Tokyo, dupa ce au fost atacați intr-un tren de un barbat inarmat cu un cuțit. Potrivit presei nipone, atacatorul ar fi aruncat și cu o substanța inflamabila asupra unor calatori, apoi a incercat sa le dea foc. Barbatul a fost arestat, in timp ce calatorii panicați…