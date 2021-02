Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a facut apel marti la sase state membre sa relaxeze restrictiile impuse in mod unilateral la frontiere in vederea combaterii COVID-19, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai putin restrictiva in ce priveste circulatia bunurilor si persoanelor in blocul Celor 27,…

- Comisia Europeana a indemnat statele membre ale Uniunii Europene sa evite inchiderile de frontiere si interdictiile generale de calatorie, precum cele decise recent de Germania si Belgia pentru a combate raspandirea noilor variante ale coronavirusului, transmite AFP.

- Finlanda și Norvegia au oferit asistența medicala Suediei, deoarece al doilea va al pandemiei a devenit atat de sever, incat personalul clinic și capacitatea de terapie intensiva au fost depașite in unele zone, relateaza Financial Times. Suedia nu a cerut in mod oficial ajutor extern, dar autoritațile…

- Romania este la coada Uniunii Europene din punct de vedere al cercetarii și dezvoltarii. Comparativ cu alte state europene, Romania investește cei mai puțini bani in acest domeniu. Fața de restul țarilor membre ale Uniunii Europene, Romania aloca cea mai mica suma ca procent din PIB in domeniul dezvoltarii…