​Șase sfaturi nesolicitate, pentru ministrul finanțelor, de la o victimă a ANAF A fost nevoie deci de șase drumuri, vreo patru solicitari online și un an jumate de așteptare ca sa fac rost de emailul de serviciu al inspectorului responsabil cu impozitele mele. Niciun moment, pe parcursul acestui proces chinuitor pentru mine, nu s-a pus problema unui numar de telefon care ar fi scurtat și rezolvat cu siguranța toata treaba, scrie Dollores Benezic pe blogul personal. Nu știu daca inspectorii au telefoane mobile de serviciu sau nu, dar dupa reorganizare pare ca nu au nici macar un telefon fix sau un birou la care pot fi gasiți, cum era înainte. Nu mai zic ca la sectorul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

