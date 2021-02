Sase sectoare de drumuri judetene din Botosani sunt inchise circulatiei, sambata dimineata, din cauza viscolului puternic care a afectat Nordul si Estul judetului, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Consiliul Judetean (CJ), scrie Agerpres . Oficialii CJ informeaza ca este inchis traficul rutier pe urmatoarele sectoare de drum judetean: Cotusca – Radauti Prut (DJ 282), Mileanca – Cotusca (DJ 293), Avrameni – Mitoc (DJ 294A), Borolea – Zahoreni (DJ 294 C), Dangeni – Hanesti (DJ 282) si Dangeni – Mihalaseni (DJ 294). “Viscolul pune mari probleme in Nordul si Estul judetului. In aceasta…