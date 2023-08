Șase polițiști albi din Mississippi spun că au torturat doi afro-americani Șase polițiști din Mississippi au recunoscut ca timp de doua ore au torturat doi afro-americani, folosindu-se de o sabie, un vibrator și un pistol cu electroșocuri, una dintre victime fiind impușcata in gura, a informat Departamentul american de Justiție. Dintre cei șase ofițeri, cațiva au recunoscut ca fac parte dintr-o echipa numita „Thug Squad”, renumita pentru cruzimea și brutalialitatea sa. In prezent, faptașii nu mai sunt in serviciu și sunt urmariși penal. Incidentul a avut loc in luna ianuare, cand cei șase ofițeri au intrat intr-o casa din Braxton, un oraș mic din sudul SUA, „fara mandat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

