- Sase persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident rutier care s-a produs pe DN 1, la kilometrul 253, intre localitatile Vistea si Oltet, in judetul Brasov, traficul rutier fiind complet blocat in zona. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in eveniment au fost…

- Sapte persoane au fost ranite, vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 1, judetul Brasov, in care au fost implicate patru masini. Traficul in zona este blocat, informeaza ISU Brasov si Centrul Infotrafic.Accidentul rutier a avut loc pe DN 1 Brașov-Sibiu, la kilometrul 253, intre localitațile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brasov Sibiu, la kilometrul 253, intre localitatile Vistea si Oltet, judetul Brasov, s a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si o autoutilitara, soldat cu ranirea a sase persoane, dintre…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane a avut loc, in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, in județul Dolj. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Caracal-Craiova, intre localitațile Leu și Coșoveni, județul Dolj, s-a produs un accident rutier.…

- Patru autoturisme și un tir au fost implicate intr-un accident produs vineri pe o șosea din județul Vrancea.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca pe DN 2, in localitatea Golești, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier, noteaza Mediafax. Fii la…

- Trei persoane au fost ranite dupa coliziunea frontala intre doua autoturisme, produsa vineri pe DN 7, in zona localitatii aradene Barzava, unde traficul rutier este blocat, potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane. „Pe DN 7, la kilometrul 481+750 de metri, localitatea…

- Trei persoane au fost ranite dupa coliziunea frontala intre doua autoturisme, produsa vineri pe DN 7, in zona localitatii aradene Barzava, unde traficul rutier este blocat, potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres."Pe DN 7, la kilometrul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 23 Focsani Braila, la iesire din municipiul Focsani, judetul Vrancea, s a produs o coliziune intre un microbuz de transport persoane, ce era gol, si doua autoturisme, eveniment in urma caruia doua persoane au suferit…