- Sase palestinieni au fost ucisi de armata israeliana sambata, in Cisiordania, dintre care patru in Jenin, un bastion al gruparilor armate palestiniene din nordul teritoriului ocupat de 56 de ani de catre Israel, relateaza Ministerul Palestinian al Sanatatii, transmite AFP, citat de Agerpres.Un medic…

- Sase palestinieni au fost ucisi luni de fortele israeliene in Cisiordania ocupata, care cunoaste o crestere a violentelor de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas in Gaza in urma cu o luna, potrivit Ministerului palestinian al Sanatatii, citat de France Presse, preluat de agerpres.ro. Patru…

- Israelul a efecutat un raid nocturn in Cisiordania ocupata. Armata israeliana a informat ca palestinieni inarmati „au tras si au aruncat dispozitive explozive” asupra fortelor sale din tabara de refugiati de la Jenin din nordul Cisiordaniei. Militarii israelieni i-au atacat apoi cu o drona. Doi palestinieni,…

- Fortele israeliene aflate intr-un raid nocturn in Cisiordania ocupata au fost atacate de un grup de palestinieni pe care armata israeliana i-a vizat apoi cu un atac cu drona, a declarat miercuri armata israeliana, informeaza Reuters, conform Agerpres.Armata israeliana a informat ca palestinieni inarmati…

- Armata israeliana a publicat duminica o actualizare a operațiunilor sale in Cisiordania ocupata: cel puțin 727 de palestinieni au fost arestați, conform Al Jazeera.Mai mult de 480 dintre ele erau asociate cu Hamas. Arestarile au avut loc in principal in Ramallah, Hebron și Jenin, printre alte zone,…

- Armata israeliana a sustinut duminica ca a eliminat teroristii care se adaposteau intr-o celula subterana a moscheii Al-Ansar din Jenin, in Cisiordania ocupata, in timpul unui atac aerian, transmite AFP, citat de Agerpres."Armata a efectuat un atac aerian asupra unui complex terorist apartinand agentilor…

- Forțele israeliene au efectuat joi (19 octombrie) un raid și un atac aerian intr-o tabara de refugiați palestinieni din Cisiordania, ucigand cel puțin 12 persoane, au declarat oficiali palestinieni, iar poliția israeliana a declarat ca un ofițer a fost ucis in timpul raidului. Armata israeliana a declarat…

- Hamas susține ca armata israeliana a ucis zeci de femei și copii palestinieni care se aflau intr-un convoi de evacuareOficialii Hamas afirma ca 70 de persoane, majoritatea femei și copii, au fost ucise in lovituri aeriene israeliene asupra convoaielor care fugeau din orașul Gaza, conform pbs.org.…