Șase oameni atacați în Japonia de delfini In ultimele saptamani, mai mulți delfini au atacat lumea care se afla pe plaja Koshino, o destinație populara pentru inotatori și mamifere marine, in apropierea orașului Fukui, din Japonia. Numai ieri au fost ranite doua persoane, și ele se adauga la celelalte patru ranite in ultimele saptamani. Nu e nemaipomenit ca delfinii sa atace oamenii, s-a mai intamplat, dar e ciudat ca s-au declanșat acum, in Japonia. Delfinul este, probabil, mamiferul marin care relaționeaza, datorita inteligenței sale, cel mai mult cu omul. Ultimele persoane ranite au fost mușcate de brațe, in timp ce inotau. Ranile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

