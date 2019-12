Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ucise in incidentul armat produs marti dupa-amiaza in Jersey City, in statul american New Jersey, afirma surse citate de postul NBC New York, confirmand si moartea a doi suspecti, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lovitura pentru Adrian Nastase! Decizia luata azi…

- Mai multe persoane au deschis focul pe o strada extrem decirculata din centrul orașului Jersey City, Statele Unite, iar dupa intervențiapoliției au inceput sa traga in trupele de ordine. Un individ a deschis focul la intamplare spre trecatori, inzona Martin Luther King / Bidwell din Jersey City. Dupa…

- Un camion aflat in mers pe o sosea din Colorado, Statele Unite ale Amereicii, a fost rasturnat de vantul care a batut o forța incredibila. Locuitorii din statele New York, New Jersey și Connecticut s-au trezit luni cu un strat consistent de zapada așternut in curți, pe mașini si pe sosele. Pe cele trei…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP. Atacul armat s-a produs in Brooklyn, in proximitatea unui...

- Franta, Germania si Regatul Unit au acuzat Iranul, la mai bine de o saptamana dupa atacul unor instalatii petroliere in Arabia Saudita, de faptul ca este ”responsabil” si l-au indemnat ”sa se abtina de la orice noua provocare”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Spre deosebire de Statele Unite…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, s-a intalnit, luni, cu primarul orasului Jersey City, Steven Fulop, discutiile vizand, intre altele, posibilitatea...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, in timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite.In contextul speculatiilor privind…