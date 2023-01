Șase minivacațe de patru zile, în 2023, pentru angajații români Angajatii din sectorul public vor avea in 2023 mai multe „minivacante” de patru zile, cand zilele libere sunt precedate sau urmate de zile de weekend. Celor 12 zile li se adauga si trei zile libere, punte, decise de Guvern. Prin urmare, angajatii din sectorul public vor avea in 2023 mai multe ”minivacante” de patru zile, cand zilele libere sunt precedate sau urmate de zile de weekend: de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor, de 1 iunie – Ziua Copilului, de 15 august – Adormirea Maicii Domnului. De asemenea, tot minivacante vor fi si de Paste, de Ziua Nationala si de Craciun. Conform Codului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

